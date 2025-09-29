В петербургской школе № 145 открыли обновленную по проекту детей столовую

«Это прекрасный пример того, как дети могут влиять на организацию питания. Их идеи важны для развития города, и их не просто слушают, а слышат. Работая в команде, ребята начинают понимать логику работы столовой: где лучше разместить зону для мытья рук или буфет. Это формирует совершенно новое, осознанное отношение к пространству и культуре питания», — подчеркнула начальник управления социального питания Алена Мироненко.