В петербургской школе № 145 открыли обновленную по проекту детей столовую

Столовая, обновленная по проекту детей в рамках конкурса «Школьная столовая глазами ученика», начала работать в школе № 145 Санкт-Петербурга по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском управлении социального питания.
На презентации обновленной столовой руководитель организатора питания — компании «Альфа-Провиант» Светлана Ланенкова провела экскурсию. Она не только показала современные зоны для приема пищи, но и организовала дегустацию новых блюд из меню школьного комбината питания. В своих проектах дети предложили смелые и творческие идеи: использовали необычные цветовые решения, добавили художественные элементы и через дизайн постарались отразить важность здорового и правильного питания.
«Это прекрасный пример того, как дети могут влиять на организацию питания. Их идеи важны для развития города, и их не просто слушают, а слышат. Работая в команде, ребята начинают понимать логику работы столовой: где лучше разместить зону для мытья рук или буфет. Это формирует совершенно новое, осознанное отношение к пространству и культуре питания», — подчеркнула начальник управления социального питания Алена Мироненко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.