Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В России должен появиться единый подход к помощи героям специальной военной операции, чтобы сделать работу четкой и понятной, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
«Вообще, по моему мнению, надо прийти к такому единому подходу, стандартному подходу для того, чтобы упростить эту работу и для того, чтобы она была четкой и понятной по вопросам, которые связаны с поддержкой ветеранов и членов их семей», — сказал Дюмин журналистам.
Узнать больше по теме
Алексей Дюмин: биография, карьера и личная жизнь секретаря Госсовета России
Одним из наиболее влиятельных лиц в окружении президента России Владимира Путина называют секретаря Государственного совета РФ и помощника главы государства Алексея Дюмина. Собрали главное из его биографии.Читать дальше