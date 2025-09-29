Ричмонд
Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО

Дюмин призвал создать четкий и понятный подход к помощи героям СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В России должен появиться единый подход к помощи героям специальной военной операции, чтобы сделать работу четкой и понятной, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

«Вообще, по моему мнению, надо прийти к такому единому подходу, стандартному подходу для того, чтобы упростить эту работу и для того, чтобы она была четкой и понятной по вопросам, которые связаны с поддержкой ветеранов и членов их семей», — сказал Дюмин журналистам.

