Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО

«Вообще, по моему мнению, надо прийти к такому единому подходу, стандартному подходу для того, чтобы упростить эту работу и для того, чтобы она была четкой и понятной по вопросам, которые связаны с поддержкой ветеранов и членов их семей», — сказал Дюмин журналистам.