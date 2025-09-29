В Санкт-Петербурге определили лучших медработников года

Конкурсы «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник со средним профессиональным образованием» состоялись в Санкт-Петербурге по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Колпинского района города.
Награду «Лучший врач года» получила заведующая кабинетом рентгеновской компьютерной томографии городской поликлиники № 71, врач-рентгенолог Виктория Скрипкина. Обладательницей звания «Лучший медицинский работник со средним профессиональным образованием» стала медицинская сестра хирургического отделения детской городской больницы № 22 Елена Груненкова.
Всего в этом году были отмечены 20 финалистов в разных номинациях. Конкурсы проводятся ежегодно и направлены на повышение престижа медицинских профессий и привлечение внимания общества к значимости качественного здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.