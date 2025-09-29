Пенсионерам Ульяновской области рассказали о правильном питании

Профилактическая лекция о питании состоялась для членов «Союза пенсионеров России» Ульяновской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Мероприятие провела заместитель главного врача центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области Лилия Кирилина. Она дала пенсионерам практические рекомендации по составлению сбалансированного рациона, способствующего поддержанию здоровья и активного долголетия. В ходе лекции пожилые люди обсудили с экспертом вопросы, касающиеся физиологических изменений, происходящих в организме с возрастом, а также поговорили об их влиянии на потребность в питательных веществах.
Лилия Кирилина подробно рассказала слушателям о принципах сбалансированного питания, подчеркнула важную роль витаминов и минералов, а также рассказала о продуктах, которые следует ограничить или исключить из рациона. Особое внимание она уделила теме профилактики заболеваний, связанных с неправильным питанием. По словам эксперта, лишний вес и ожирение могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, атеросклероза и остеопороза.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.