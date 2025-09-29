Пенсионерам Ульяновской области рассказали о правильном питании

Мероприятие провела заместитель главного врача центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области Лилия Кирилина. Она дала пенсионерам практические рекомендации по составлению сбалансированного рациона, способствующего поддержанию здоровья и активного долголетия. В ходе лекции пожилые люди обсудили с экспертом вопросы, касающиеся физиологических изменений, происходящих в организме с возрастом, а также поговорили об их влиянии на потребность в питательных веществах.