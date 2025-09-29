Донское предприятие отправило корпус реактора для АЭС в Турцию

Завод «Атоммаш» в городе Волгодонске Ростовской области отгрузил корпус реактора для четвертого энергоблока АЭС «Аккую», строящейся в Турции. Развитие атомной энергетики — одна из задач национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндрический резервуар и является оборудованием первого класса безопасности. Внутри него размещаются активная зона и внутрикорпусные устройства, а сверху реактор герметично закрыт крышкой с системами регулирования и защиты. Расчетный срок службы установки — 60 лет с возможностью продления до 80.
«Внутри корпуса реактора — будущая энергия для миллионов домов. И это “сердце” станции, которое будет работать без малого век. А сделали его наши донские специалисты. Этот реактор — уже 250-й по счету, созданный российской атомной школой. Для области это не просто масштабный заказ, а подтверждение высочайшего статуса нашего машиностроительного комплекса. Такие проекты, как “Аккую”, наглядно показывают, что Россия была и остается мировым лидером в мирном атоме», — подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.