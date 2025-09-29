Донское предприятие отправило корпус реактора для АЭС в Турцию

«Внутри корпуса реактора — будущая энергия для миллионов домов. И это “сердце” станции, которое будет работать без малого век. А сделали его наши донские специалисты. Этот реактор — уже 250-й по счету, созданный российской атомной школой. Для области это не просто масштабный заказ, а подтверждение высочайшего статуса нашего машиностроительного комплекса. Такие проекты, как “Аккую”, наглядно показывают, что Россия была и остается мировым лидером в мирном атоме», — подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.