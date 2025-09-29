Наши спасатели на высоте: как ликвидировали ЧС на земле, на воде и под водой

Российские спасатели продемонстрировали ликвидацию четырех условных чрезвычайных ситуаций на земле, на воде и под водой: ДТП с участием трех автомобилей, возгорание прогулочного теплохода, лесной пожар, происшествие с водолазом. Для отработки действий привлекалось более 80 специалистов профильных организаций, была задействована техника, в том числе два вертолета Ми-8 и самолет Бе-200 ЧС, три катера.
— Все это делается для того, чтобы лишний раз граждане наших трех стран были убеждены, что помощь придет. Мы готовимся к максимальной угрозе. Если будем готовы к максимальной угрозе, то со средними задачами мы обязательно справимся, — сказал министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.