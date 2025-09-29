Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 30 сентября 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 30 сентября 2025 года коснется Свердловского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, неудобства связаны с проведением ремонтных работ, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
Отключение горячей воды в Иркутске 30 сентября 2025.
— Проведём ремонт тепловой сети по улице Горького, 36а, и в микрорайоне Юбилейный, 33, — говорится в сообщении оператора.
В Свердловском районе горячей воды и отопления не будет с 9 до 16 часов, а в Правобережном — с 9 до 17:00 и 18:00 в зависимости от адреса.
Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 30 сентября 2025, можно узнать в фотокарточке ниже.