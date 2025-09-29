Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 30 сентября 2025

Горячую воду отключат в двух округах Иркутска 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске 30 сентября 2025 года коснется Свердловского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, неудобства связаны с проведением ремонтных работ, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Отключение горячей воды в Иркутске 30 сентября 2025.

— Проведём ремонт тепловой сети по улице Горького, 36а, и в микрорайоне Юбилейный, 33, — говорится в сообщении оператора.

В Свердловском районе горячей воды и отопления не будет с 9 до 16 часов, а в Правобережном — с 9 до 17:00 и 18:00 в зависимости от адреса.

Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 30 сентября 2025, можно узнать в фотокарточке ниже.