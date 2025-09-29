Ричмонд
Министр Тютюков прокомментировал ситуацию с бензином в Ванино и Совгавани

Причиной временного дефицита, отметил министр, стали резкие колебания цен на топливной бирже.

Источник: Reuters

Министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах. С выходных на автозаправках образовались очереди, а автомобилисты жалуются на нехватку топлива.

Причиной временного дефицита, отметил министр, стали резкие колебания цен на топливной бирже, из-за чего поставщики не успели закупить необходимые объемы по приемлемой цене. Основным поставщиком топлива в этих районах выступает компания «Трансбункер».

На текущей неделе ожидается поставка более 180 тонн бензина — этого объема хватит примерно на две недели. Минэнерго также прорабатывает вопрос подключения дополнительных поставщиков для создания запаса в северных муниципалитетах.

«Сейчас для стабилизации ситуации необходимо время. Призываю жителей Советско-Гаванского и Ванинского районов не создавать ажиотаж, это лишь усугубляет ситуацию. Хабаровский край полностью обеспечен необходимыми объемами топлива, в других районах дефицита нет», — подчеркнул Тютюков.