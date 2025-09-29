Министр Тютюков прокомментировал ситуацию с бензином в Ванино и Совгавани

Министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах. С выходных на автозаправках образовались очереди, а автомобилисты жалуются на нехватку топлива.