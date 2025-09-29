В Башкирии с начала года мышиной лихорадкой заболели 377 человек

При закрытие дачных сезонов, рекомендуется закрыть вентиляционные отверстия решётками, расставить приманки и механические ловушки в укромных местах. Чтобы избежать заражения инфекцией, следует использовать средства защиты в местах, где есть следы грызунов, проветривать помещения, хранить продукты в плотно закрытых контейнерах, избегать контакта с мышами и их гнездами, мыть руки после уличных работ.