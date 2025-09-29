Ричмонд
В Башкирии с начала года мышиной лихорадкой заболели 377 человек

Данный показатель ниже среднемноголетнего уровня на 24%.

Источник: Башинформ

Как сообщает республиканский Роспотребнадзор, за 9 месяцев 2025 года в Башкортостане зарегистрировано 377 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это ниже показателя среднемноголетнего уровня на 24%.

Специалисты предупреждают, что с наступлением осени численность мелких млекопитающих увеличивается, и число заразившихся может увеличиться.

При закрытие дачных сезонов, рекомендуется закрыть вентиляционные отверстия решётками, расставить приманки и механические ловушки в укромных местах. Чтобы избежать заражения инфекцией, следует использовать средства защиты в местах, где есть следы грызунов, проветривать помещения, хранить продукты в плотно закрытых контейнерах, избегать контакта с мышами и их гнездами, мыть руки после уличных работ.