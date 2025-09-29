Минобр Прикамья прокомментировал вызвавшую жалобы систему школьных оценок

В Министерстве образования Пермского края объяснили принцип работы средневзвешенной системы оценок в школах, на которую поступили жалобы от родителей в разные регионы, включая Прикамье. Система применяется не во всех учебных заведениях и вводится по решению руководства каждой школы.
— Средневзвешенная оценка не применяется во всех школах Пермского края. Решение о введении подобной системы принимается администрацией конкретного образовательного учреждения индивидуально. В ряде школ используются традиционные методы оценивания, такие как стандартная пятибалльная шкала без учета значимости отдельных видов работ, — рассказали в Министерстве образования Пермского края.
Суть системы заключается в том, что разные виды работ имеют разный вес при выставлении итоговой оценки. Например, домашние задания имеют меньший коэффициент важности по сравнению с контрольными работами или экзаменами. Для расчета итоговой оценки каждая полученная отметка умножается на соответствующий коэффициент, затем сумма этих произведений делится на сумму всех коэффициентов.
— Такой подход обеспечивает более точное отражение реальных успехов ученика, поскольку учитывает степень значимости разных типов работ, — добавили в министерстве.
Напомним, родители школьников из Прикамья жаловались, что такая система несправедлива, поскольку даже одна двойка за контрольную работу может значительно снизить итоговую оценку за четверть, даже если по остальным работам ученик получал пятерки. Эти обращения поступили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на прошлой неделе.