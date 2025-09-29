Минобр Прикамья прокомментировал вызвавшую жалобы систему школьных оценок

Суть системы заключается в том, что разные виды работ имеют разный вес при выставлении итоговой оценки. Например, домашние задания имеют меньший коэффициент важности по сравнению с контрольными работами или экзаменами. Для расчета итоговой оценки каждая полученная отметка умножается на соответствующий коэффициент, затем сумма этих произведений делится на сумму всех коэффициентов.