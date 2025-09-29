Архангельский центр проведет выездные интенсивы «Эврика»

С 13 по 15 октября занятия пройдут в Якутске, Ярославле и Йошкар-Оле, а с 17 по 19 октября — в Москве, Санкт-Петербурге и Томске. Интенсивы направлены на вовлечение молодежи в научную деятельность и развитие новых подходов к популяризации науки. Также центр «Полюс» представит «Конструктор событий популяризации науки» — методическое пособие, предлагающее практические форматы и инструменты вовлечения молодых людей в исследовательскую деятельность.