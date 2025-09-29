Архангельский центр проведет выездные интенсивы «Эврика»

Серию выездных интенсивов «Эврика» организует архангельский центр молодых исследователей «Полюс» в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
С 13 по 15 октября занятия пройдут в Якутске, Ярославле и Йошкар-Оле, а с 17 по 19 октября — в Москве, Санкт-Петербурге и Томске. Интенсивы направлены на вовлечение молодежи в научную деятельность и развитие новых подходов к популяризации науки. Также центр «Полюс» представит «Конструктор событий популяризации науки» — методическое пособие, предлагающее практические форматы и инструменты вовлечения молодых людей в исследовательскую деятельность.
«Мы стремимся сделать науку доступной и понятной каждому молодому человеку. Интенсивы помогают в формировании пространства для обмена опытом, подготовке будущих лидеров научного просвещения, а главное — в разработке инструментов, которые участники смогут применить в своих регионах», — отметила программный директор выездных интенсивов по популяризации науки «Эврика» Анастасия Боровикова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.