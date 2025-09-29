В Новосибирской области прошел XII форум биотехнологий OpenBio 2025

Мероприятие объединило ведущих ученых, инноваторов, представителей бизнеса и государственной власти со всей России и из-за рубежа. Работы были представлены в шести секциях: «Вирусология», «Биоинформатика», «Фундаментальная медицина», «Биотехнология», «Биофизика» и «Молекулярная биология». Также состоялся первый в России мастер-класс по синтезу матричной РНК: участники получили уникальную возможность освоить одну из самых перспективных технологий современной медицины.