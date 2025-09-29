В Новосибирской области прошел XII форум биотехнологий OpenBio 2025

Форум биотехнологий OpenBio 2025 состоялся 23−26 сентября в наукограде Кольцово Новосибирской области в соответствии с целями национальных проектов «Новые технологии сбережения здоровья» и «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Мероприятие объединило ведущих ученых, инноваторов, представителей бизнеса и государственной власти со всей России и из-за рубежа. Работы были представлены в шести секциях: «Вирусология», «Биоинформатика», «Фундаментальная медицина», «Биотехнология», «Биофизика» и «Молекулярная биология». Также состоялся первый в России мастер-класс по синтезу матричной РНК: участники получили уникальную возможность освоить одну из самых перспективных технологий современной медицины.
В секции фундаментальной медицины представили работы по диагностике и терапии онкологических заболеваний. Значительная часть исследований была посвящена созданию новых материалов для регенеративной медицины и лечения ран. Важной темой дискуссий также стало внедрение цифровых помощников врача на основе ИИ для анализа данных и более точной диагностики.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.