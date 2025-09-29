В Красноярске на Мичурина появятся новые трамвайные остановки

Для решения этой проблемы в прошлом году был разработан специальный проект организации дорожного движения, который обеспечит пешеходам безопасность. В его рамках было принято решение пожертвовать шириной проезжей части. В зонах расположения новых остановок вместо трех полос для автомобильного движения останется только две. Как поясняют специалисты, этого будет достаточно, поскольку перед кольцевой развязкой дорога и так сужается до двух полос.