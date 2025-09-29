Ричмонд
В Красноярске на Мичурина появятся новые трамвайные остановки

Безопасные трамвайные остановки обустраивают по просьбам красноярцев.

В Красноярске на Мичурина начались работы по обустройству новых трамвайных остановок. Они появятся к концу дорожно-ремонтного сезона в районе кинотеатра «Мечта» и здания учкомбината: по две остановочные площадки в каждом направлении движения.

Работы начались после многочисленных обращений в администрацию местных жителей, которые жаловались на опасную ситуацию. Пассажирам приходилось выходить из трамвайных вагонов на проезжую часть с риском для жизни.

Для решения этой проблемы в прошлом году был разработан специальный проект организации дорожного движения, который обеспечит пешеходам безопасность. В его рамках было принято решение пожертвовать шириной проезжей части. В зонах расположения новых остановок вместо трех полос для автомобильного движения останется только две. Как поясняют специалисты, этого будет достаточно, поскольку перед кольцевой развязкой дорога и так сужается до двух полос.

Дорожные рабочие уже приступили к установке бортовых камней на местах будущих остановок. Водителей просят быть особенно внимательными, поскольку работы ведутся с частичным ограничением движения: одна полоса временно закрыта.