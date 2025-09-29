В Иркутской области включат сирены и громкоговорители 1 октября. Не стоит переживать, это плановая масштабная проверка, которая также пройдет и по всей России. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС России.
В российских регионах проведут плановую проверку систем оповещения. Эти системы предназначены для экстренного информирования населения об угрозах и чрезвычайных ситуациях.
Если вы услышите сирену, сохраняйте спокойствие. Включите телевизор на любом канале или радио и прослушайте экстренное сообщение. Последний раз проверка была в марте этого года.