Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области включат сирены и громкоговорители 1 октября

В Иркутской области включат сирены и громкоговорители 1 октября из-за плановой проверки.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области включат сирены и громкоговорители 1 октября. Не стоит переживать, это плановая масштабная проверка, которая также пройдет и по всей России. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС России.

В российских регионах проведут плановую проверку систем оповещения. Эти системы предназначены для экстренного информирования населения об угрозах и чрезвычайных ситуациях.

Если вы услышите сирену, сохраняйте спокойствие. Включите телевизор на любом канале или радио и прослушайте экстренное сообщение. Последний раз проверка была в марте этого года.