В Судогодском округе Владимирской области прошел форум «Молодежь на селе»

«Я рада, что именно в Судогодском муниципальном округе проходит этот замечательный форум, посвященный молодежи на селе. Сельская молодежь себя активно проявляет, отрадно, что многие ребята видят для себя перспективу в развитии сельских территорий. Сегодня услуги становятся все более доступными, динамично развивается социальная сфера, а самое главное — создаются условия для комфортной жизни молодых семей с детьми и возможности для реализации в самых разных направлениях сельского хозяйства», — отметила министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина.