В Судогодском округе Владимирской области прошел форум «Молодежь на селе»

Областной молодежный обучающий форум «Молодежь на селе» состоялся 25 сентября в Судогодском округе Владимирской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве молодежной политики региона.
В рамках мероприятия были организованы мастер-классы, лекции и дискуссионные площадки. Также там состоялись выезды на местные предприятия, посвященные актуальным вопросам сельского хозяйства, предпринимательства, развития инфраструктуры и социальной сферы. Участники форума обсудили вопросы жилищного обеспечения, трудоустройства и возможности для самореализации молодых людей в сельской местности.
Эксперты поделились опытом успешных проектов по развитию сельских территорий и рассказали о существующих мерах государственной поддержки. Кульминацией форума стала разработка конкретных предложений от молодежи, которые были направлены в органы местного самоуправления и региональные органы власти для дальнейшей проработки и реализации.
«Я рада, что именно в Судогодском муниципальном округе проходит этот замечательный форум, посвященный молодежи на селе. Сельская молодежь себя активно проявляет, отрадно, что многие ребята видят для себя перспективу в развитии сельских территорий. Сегодня услуги становятся все более доступными, динамично развивается социальная сфера, а самое главное — создаются условия для комфортной жизни молодых семей с детьми и возможности для реализации в самых разных направлениях сельского хозяйства», — отметила министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.