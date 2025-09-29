Стало известно состояние пострадавших в ДТП с Mercedes в Новосибирске

На записи с камер видеонаблюдения, которые были опубликованы в АСТ-54, было показано, что инцидент мог закончиться ещё более трагично, если бы не световая опора, которая остановила машину. На кадрах видно, как пешеходы быстро покидают зону опасности во время столкновения.