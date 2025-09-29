Стало известно состояние пострадавших в ДТП с Mercedes в Новосибирске

В Новосибирске трое пострадавших в ДТП с участием автомобиля Mercedes на улице Ленина продолжают находиться в реанимации. По состоянию на 29 сентября все они находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает портал Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
По данным ведомства, пострадавшие — две женщины и мужчина — были госпитализированы с тяжелыми травмами.
На записи с камер видеонаблюдения, которые были опубликованы в АСТ-54, было показано, что инцидент мог закончиться ещё более трагично, если бы не световая опора, которая остановила машину. На кадрах видно, как пешеходы быстро покидают зону опасности во время столкновения.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и спасатели. Одну из женщин, оказавшуюся в ловушке в искорёженной машине, извлекали с помощью специального оборудования.
По предварительным сведениям ГИБДД, водитель Mercedes, который погиб в результате аварии, долгое время работал в такси.