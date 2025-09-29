Как житель Ленобласти заразился бешенством?

Ведомство отмечает, что в случае укуса, пострадавшему важно промыть рану с мылом под струей проточной воды минимум 15 минут, затем продезинфицировать её антисептическим раствором и как можно скорее обратиться к врачу. Укушенному будет проведена вакцинация в несколько этапов.