Как житель Ленобласти заразился бешенством?

В Ленинградской области впервые за 10 лет зарегистрирован случай заражения бешенством. Пострадавший — ленинградец, которого на отдыхе укусила неизвестная собака.
Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора Ленинградской области, мужчина был на отдыхе за границей. Во время поездки на него набросилась бродячая собака. Укус животного оказался опасным — уже дома, в Ленобласти, у мужчины диагностировали смертельно опасное заболевание, бешенство.
«Бешенство — одно из самых опасных вирусных заболеваний, поражающих нервную систему, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Без своевременной помощи оно приводит к летальному исходу в 100% случаев».
Профилактика известна — нельзя контактировать с бездомными животными. Причем, опасность представляют не только собаки, но и кошки, лисы, еноты, летучие мыши.
Ведомство отмечает, что в случае укуса, пострадавшему важно промыть рану с мылом под струей проточной воды минимум 15 минут, затем продезинфицировать её антисептическим раствором и как можно скорее обратиться к врачу. Укушенному будет проведена вакцинация в несколько этапов.