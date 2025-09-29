Ричмонд
1 октября в Иркутской области включат сирены и громкоговорители

Нужно включить телевизор и прослушать информационное сообщение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

1 октября в Иркутской области включат сирены и громкоговорители. Система оповещения нужна для своевременного доведения сигнала до жителей при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС России.

— Во время проверки будут включены электросирены и громкоговорители, а также временно заменят эфир основных теле- и радиоканалов, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Специалисты напоминают, что если вы услышали звук сирены, не стоит паниковать. Нужно включить телевизор и прослушать информационное сообщение.

Регулярные проверки системы оповещения нужны для подтверждения ее исправности. Это позволяет оценить готовность экстренных служб к оперативным действиям. Последняя проверка проводилась в марте текущего года.