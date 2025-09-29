В Самаре представили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий

— По данным сервиса, в регионе с начала текущего года средняя зарплата в строительстве увеличилась на 19% и составила 100 тысяч рублей, в производстве на 13% — до 87,5 тысяч рублей. В рабочих профессиях — на 11%, до 87,2 тысяч рублей, — отметили в сообщении.