Путину представят предложения по помощи участникам СВО

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
«Ближайший президиум Госсовета будет посвящен именно этим вопросам… Сегодня мы проводим семинар, где мы еще раз сверим карты, где мы посмотрим, почему и из-за чего, по каким причинам есть недоработки… для того, чтобы уже на большом мероприятии представить президенту свои предложения и поговорить на эту тему», — сказал Дюмин журналистам.
