Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На окраине Омска жилые дома отключались от света, тепла и горячей воды

Отключения были на улицах за путепроводом в сторону поселка Загородный.

Источник: Комсомольская правда

С вечера воскресенья, 28 сентября, дома в части Амурского поселка остались без электричества, тепла и горячей воды. Отключения прошли на улице Завертяева, ее дублере, Стороженко, Донецкой, Краснознаменной.

Далее электричество там начали понемногу возвращать с полуночи, далее к 4:45 восстановили на всех местных улицах. Но на утро тепло и горячая вода там снова не появились.

«Омскэлектро» и уточнило в пабликах соцсети «ВКонтакте», что электричество снова пошло в дома в 4:45. Но конкретно в группе «Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП» омич Алексей Григорьев спросил компанию, не смущает ли ее, что такие отключения происходят в данном районе каждые 10 дней.

Также «КП Омск» запросила комментарий об инциденте и его причинах у «Тепловой компании».

Ранее мы писали, что в 300 жилых домов в Омске вернули газ, отключенный до того по решению суда.