На окраине Омска жилые дома отключались от света, тепла и горячей воды

С вечера воскресенья, 28 сентября, дома в части Амурского поселка остались без электричества, тепла и горячей воды. Отключения прошли на улице Завертяева, ее дублере, Стороженко, Донецкой, Краснознаменной.
Далее электричество там начали понемногу возвращать с полуночи, далее к 4:45 восстановили на всех местных улицах. Но на утро тепло и горячая вода там снова не появились.
«Омскэлектро» и уточнило в пабликах соцсети «ВКонтакте», что электричество снова пошло в дома в 4:45. Но конкретно в группе «Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП» омич Алексей Григорьев спросил компанию, не смущает ли ее, что такие отключения происходят в данном районе каждые 10 дней.
Также «КП Омск» запросила комментарий об инциденте и его причинах у «Тепловой компании».
