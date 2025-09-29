20 лет дали красноярцу за листовки украинского военизированного формирования

По информации суда, красноярец являлся приверженцем идеологии указанного военизированного объединения. С помощью мессенджера он установил контакт с его представителем и согласился «выполнять задания с целью осуществления борьбы против действующего в России политического режима». Красноярец, говорится в деле, распечатал листовки с призывами вступать в ряды террористической организации, после чего расклеил их в общественных местах краевой столицы. Фотоотчет о проделанной работе он отправил куратору.