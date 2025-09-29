В Санкт-Петербурге студенты ознакомились с работой лаборатории «СОЦПИТ»

Учащиеся 1 и 2 курсов Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого и Санкт‑Петербургского государственного технологического университета посетили лабораторию «СОЦПИТ» по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском управлении социального питания.
В ходе встречи студенты пообщались с начальником лаборатории, получили ответы на все интересующие их вопросы и прошли с экскурсией по помещениям. Будущие технологи и химики смогли познакомиться с условиями работы, перспективами карьерного роста и системой оплаты труда.
«Работа с молодежью — это важнейший вклад в развитие отрасли социального питания. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили грамотные, мотивированные специалисты, которые уже со студенческой скамьи понимают свои будущие задачи и цели», — отметила начальник лаборатории Светлана Килимник.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.