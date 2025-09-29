Пензенским школьникам рассказали о важности выбора профессии

Профориентационное занятие «Обоснованный выбор профессии — залог успеха на рынке труда» состоялось для учеников школы № 47 города Пензы в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Занятие провела специалист кадрового центра «Работа России» по Пензе и Пензенскому району Ольга Сафронова. Она поделилась с ребятами секретами ключевых аспектов выбора профессии и предостерегла от типичных ошибок при определении карьерного пути. Каждый участник встречи прошел профессиональное тестирование для определения своих профессиональных склонностей и интересов.
Особое внимание было уделено анализу текущей ситуации на рынке труда Пензенской области. Школьники узнали о наиболее востребованных специальностях в регионе и перспективах развития различных отраслей, включая обрабатывающую промышленность, оборонную сферу и агропромышленный комплекс.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.