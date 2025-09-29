Приморье отложило запуск отопительного сезона из-за аномально теплой погоды

Аномально теплые погодные условия в Приморском крае принуждают власти отложить начало отопительного сезона. Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Попов на пресс-конференции, подача тепла в течение ближайших двух недель исключена. По словам министра, обычно в Тернейском районе отопительный сезон обычно стартует с 1 октября, однако сейчас нет предпосылок к его запуску.