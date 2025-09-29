Приморье отложило запуск отопительного сезона из-за аномально теплой погоды

Аномально теплые погодные условия в Приморском крае принуждают власти отложить начало отопительного сезона. Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Попов на пресс-конференции, подача тепла в течение ближайших двух недель исключена. По словам министра, обычно в Тернейском районе отопительный сезон обычно стартует с 1 октября, однако сейчас нет предпосылок к его запуску.
Решение об отоплении принимается на основании строгого критерия: среднесуточная температура воздуха должна не превышать +8 °C на протяжении минимум трех дней подряд. Сегодня этот показатель существенно выше — даже в северных районах края, таких как Дальнегорск, температура достигает отметки +22 °C. Сергей Попов отметил, что с 1 октября начинается постоянное наблюдение за погодной ситуацией с учетом прогнозов гидрометеорологического центра, чтобы своевременно подготовиться к возможному похолоданию.
Министерство ЖКХ проводит круглосуточный мониторинг температуры по всему региону для оперативного включения системы теплоснабжения при наступлении устойчивого снижения температуры. По прогнозам синоптиков, комфортная и преимущественно сухая погода ещё некоторое время сохранится в Приморье.
В регионе продолжаются подготовительные работы к отопительному сезону: идет ремонт теплотрасс, экономика запасается топливом, а социальные учреждения и жилой фонд приведены в состояние готовности. Все это направлено на обеспечение надежного и своевременного теплоснабжения жителей при наступлении холодов.