Приморье отложило запуск отопительного сезона из-за аномально теплой погоды

Текущая температура в северных районах края значительно превышает нормы для запуска отопления.

Источник: Аргументы и факты

Аномально теплые погодные условия в Приморском крае принуждают власти отложить начало отопительного сезона. Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Попов на пресс-конференции, подача тепла в течение ближайших двух недель исключена. По словам министра, обычно в Тернейском районе отопительный сезон обычно стартует с 1 октября, однако сейчас нет предпосылок к его запуску.

Решение об отоплении принимается на основании строгого критерия: среднесуточная температура воздуха должна не превышать +8 °C на протяжении минимум трех дней подряд. Сегодня этот показатель существенно выше — даже в северных районах края, таких как Дальнегорск, температура достигает отметки +22 °C. Сергей Попов отметил, что с 1 октября начинается постоянное наблюдение за погодной ситуацией с учетом прогнозов гидрометеорологического центра, чтобы своевременно подготовиться к возможному похолоданию.

Министерство ЖКХ проводит круглосуточный мониторинг температуры по всему региону для оперативного включения системы теплоснабжения при наступлении устойчивого снижения температуры. По прогнозам синоптиков, комфортная и преимущественно сухая погода ещё некоторое время сохранится в Приморье.

В регионе продолжаются подготовительные работы к отопительному сезону: идет ремонт теплотрасс, экономика запасается топливом, а социальные учреждения и жилой фонд приведены в состояние готовности. Все это направлено на обеспечение надежного и своевременного теплоснабжения жителей при наступлении холодов.