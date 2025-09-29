Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфа, Салават и Белорецкий район стали лидерами по числу жалоб на отсутствие отопления в Башкирии

За неделю уфимцы 631 раз пожаловались на отсутствие отопления.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе вопросы подачи тепла стали наиболее частой причиной обращений жителей Башкирии в Центр управления республикой. Об этом на оперативном правительственном совещании сообщил руководитель управления главы региона по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков.

По данным чиновника, количество жалоб на отсутствие отопления увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим периодом. Большинство обращений содержали просьбы о начале подачи тепла в жилые дома.

Лидером по числу обращений стала Уфа, где зафиксировано 631 обращение. На втором месте оказался Салават с 143 жалобами, на третьем — Белорецкий район, откуда поступило 53 обращения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.