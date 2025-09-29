Уфа, Салават и Белорецкий район стали лидерами по числу жалоб на отсутствие отопления в Башкирии

На прошлой неделе вопросы подачи тепла стали наиболее частой причиной обращений жителей Башкирии в Центр управления республикой. Об этом на оперативном правительственном совещании сообщил руководитель управления главы региона по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков.
По данным чиновника, количество жалоб на отсутствие отопления увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим периодом. Большинство обращений содержали просьбы о начале подачи тепла в жилые дома.
Лидером по числу обращений стала Уфа, где зафиксировано 631 обращение. На втором месте оказался Салават с 143 жалобами, на третьем — Белорецкий район, откуда поступило 53 обращения.
