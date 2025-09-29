Необычная дорожная разметка появилась под Минском. Подробности привели в официальном телеграм-канале Белорусского дорожного инженерно-технического центра.
В организации отметили, что в рамках оказания услуг по техническому надзору, а также подготовке к празднику тружеников села «Дожинки-2025» в Заславле, проводились работы, связанные с нанесением горизонтальной разметки.
«Управлением ГАИ была согласована схема организации дорожного движения по нанесению горизонтальной разметки с применением цветного холодного пластика», — уточнили в сообщении.
В частности, экспериментальная разметка зоны посадки — высадки детей (речь идет про желтую разметку) около школ, а также окантовка аппликаций красным холодным пластиком была нанесена впервые с помощью СТиМоГрафа. Это устройство, которое предназначено для автоматического нанесения дорожных знаков на асфальт.
В одном из белорусских городов появилась необычная дорожная разметка. Фото: телеграм-канал Белорусского дорожного инженерно-технического центра.
«Город получил не просто стандартную “зебру”, а инновационное решение, которое является эстетичным, повышает видимость, способствует повышению безопасности дорожного движения», — заметили в организации.
