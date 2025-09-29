Необычная дорожная разметка появилась под Минском

В частности, экспериментальная разметка зоны посадки — высадки детей (речь идет про желтую разметку) около школ, а также окантовка аппликаций красным холодным пластиком была нанесена впервые с помощью СТиМоГрафа. Это устройство, которое предназначено для автоматического нанесения дорожных знаков на асфальт.