Необычная дорожная разметка появилась под Минском

В одном из белорусских городов появилась необычная дорожная разметка.

Источник: Комсомольская правда

Необычная дорожная разметка появилась под Минском. Подробности привели в официальном телеграм-канале Белорусского дорожного инженерно-технического центра.

В организации отметили, что в рамках оказания услуг по техническому надзору, а также подготовке к празднику тружеников села «Дожинки-2025» в Заславле, проводились работы, связанные с нанесением горизонтальной разметки.

«Управлением ГАИ была согласована схема организации дорожного движения по нанесению горизонтальной разметки с применением цветного холодного пластика», — уточнили в сообщении.

В частности, экспериментальная разметка зоны посадки — высадки детей (речь идет про желтую разметку) около школ, а также окантовка аппликаций красным холодным пластиком была нанесена впервые с помощью СТиМоГрафа. Это устройство, которое предназначено для автоматического нанесения дорожных знаков на асфальт.

В одном из белорусских городов появилась необычная дорожная разметка. Фото: телеграм-канал Белорусского дорожного инженерно-технического центра.

«Город получил не просто стандартную “зебру”, а инновационное решение, которое является эстетичным, повышает видимость, способствует повышению безопасности дорожного движения», — заметили в организации.

Тем временем оплата картой станет доступна во всех маршрутках в Беларуси с 1 ноября.

Ранее «БКМ Холдинг» заявил, что Беларусь выпустит трамвай с автономным ходом до 20 километров в 2026 году.

А еще мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.