«Муж опубликовал видео в интернете, многое умолчав». Минздрав вмешался в ситуацию с врачом-целевиком, хотевшей работать в Калинковичах вместо Житковичей

В ролике супруг доктора показал отклеившиеся обои и ржавую сантехнику в служебной квартире. Мужчина заявил, что в квартире нет ни газа, ни горячей воды, ни отопления, многое умолчав. Позже выяснилось, что счетчик газа установят при заселении и подписании договора, а вода и отопление установлены в поселке централизованно. Ремонт в квартире также почти закончили, и к выходу на работу новоиспеченного доктора квартира будет полностью готова для проживания.