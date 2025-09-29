Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Муж опубликовал видео в интернете, многое умолчав». Минздрав вмешался в ситуацию с врачом-целевиком, хотевшей работать в Калинковичах вместо Житковичей

Минздрав отказался перераспределить врача-целевика после видео о плохой квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения рассказали о ситуации с врачом-целивиком, которая просила перераспределения из-за плохой квартиры, сообщила «Гомельская праўда».

Ситуация обрела огласку, когда муж выпускницы Витебского медицинского университета, опубликовал в соцсетях резонансное видео о якобы ужасной квартире, которую получила молодой специалист. Врач была направлена по целевому договору в Житковичскую центральную районную больницу, откуда ее направили работать в амбулаторию поселка Червоное.

В ролике супруг доктора показал отклеившиеся обои и ржавую сантехнику в служебной квартире. Мужчина заявил, что в квартире нет ни газа, ни горячей воды, ни отопления, многое умолчав. Позже выяснилось, что счетчик газа установят при заселении и подписании договора, а вода и отопление установлены в поселке централизованно. Ремонт в квартире также почти закончили, и к выходу на работу новоиспеченного доктора квартира будет полностью готова для проживания.

Известно, после свадьбы в июле 2025-го супруги рассчитывали, что жену перераспределят по месту жительства мужа — в Калинковичский район. Но был получен отказ от перераспределения, так как амбулатория в поселке Червоное остро нуждается в медицинском работнике. Молодой специалист ходила на личный прием к замглавы Гомельского облисполкома Дмитрию Алейникову, который взял ситуацию на личный контроль.

В Министерстве здравоохранения в свою очередь обратили внимание на то, что в Беларуси особое внимание уделяется вопросам перераспределения молодых специалистов. Но и подчеркнули, что выпускники, получившие высшее медобразование на условиях целевой подготовки, обязаны отработать по направлению не менее пяти лет, так как изначально получают льготы при поступлении.

Правом на перераспределение и льготы могут воспользоваться определенные категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды первой или второй групп, лица, которые имеют только одного из родителей или супруга инвалида первой или второй группы либо ребенка-инвалида.

— Все другие запросы рассматриваются только при наличии возможности, — указали в ведомстве.

Также в Минздраве рассматривали кадровую ситуацию по врачам общей практики в Житковичской центральной райбольнице, куда изначально по целевому направлению распределилась молодой доктор, а также в Калинковичской райбольнице, куда она хотела быть перенаправлена. И специальная комиссия Минздрава приняла решение, что специалист должна отработать положенное время в амбулатории поселка. Иначе в Житковичском районе может ухудшиться доступность медпомощи.

Тем временем в Минске бывшая работница театра получила 10 лет колонии за работу под угрозами.