В Чечне прошла Неделя безопасности пациентов

Неделя безопасности пациентов и популяризации центров здоровья проходила с 15 по 21 сентября в Чеченской Республике в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В медицинских организациях республики провели лекции, профилактические беседы, дни открытых дверей и акции. В ходе них специалисты рассказывали о современных подходах к обеспечению безопасности пациентов, роли центров здоровья и значении регулярных профилактических осмотров.
Например, в Веденской центральной районной больнице для школьников была организована экскурсия в хирургическое отделение. Ребят познакомили с работой операционного блока и современными технологиями, обеспечивающими безопасность медицинской помощи. Особый интерес у детей вызвал мастер-класс по определению группы крови.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.