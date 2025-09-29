Ричмонд
С 1 октября проезд в Челябинске станет дешевле на 9 рублей при оплате через СБП

С 1 октября проезд в Челябинске станет дешевле на 9 рублей при оплате через Систему быстрых платежей (СБП), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Стоимость по банковской карте составит 28 рублей.

«До конца года горожане смогут получать скидку при оплате проезда по QR-кодe или NFC через Систему быстрых платежей. Скидка на проезд составит 9 рублей», — сообщают власти.

Утверждается, что весь подвижной состав автобусного парка оборудован платежными NFC-табличками, которые позволят оплачивать поездки бесконтактно через СБП.

«Внедрение NFC-табличек началось в мае. Буквально за месяц ими были оборудованы все автобусы МУП “СОД” и трамваи нашего города. Это удобный и безопасный для пассажиров формат, а предоставление скидки может стать дополнительным стимулом для перехода именно на безналичный расчет», — отметил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

Для оплаты проезда со скидкой нужно считать QR-код или приложить смартфон к NFC-табличке. Вне зависимости от выбранного способа оплаты за поездку автоматически спишется стоимость проезда с учетом скидки.

Также пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться приложением «СБПэй».