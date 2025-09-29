С 1 октября проезд в Челябинске станет дешевле на 9 рублей при оплате через СБП

Стоимость по банковской карте составит 28 рублей.
«До конца года горожане смогут получать скидку при оплате проезда по QR-кодe или NFC через Систему быстрых платежей. Скидка на проезд составит 9 рублей», — сообщают власти.
Утверждается, что весь подвижной состав автобусного парка оборудован платежными NFC-табличками, которые позволят оплачивать поездки бесконтактно через СБП.
«Внедрение NFC-табличек началось в мае. Буквально за месяц ими были оборудованы все автобусы МУП “СОД” и трамваи нашего города. Это удобный и безопасный для пассажиров формат, а предоставление скидки может стать дополнительным стимулом для перехода именно на безналичный расчет», — отметил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.
Для оплаты проезда со скидкой нужно считать QR-код или приложить смартфон к NFC-табличке. Вне зависимости от выбранного способа оплаты за поездку автоматически спишется стоимость проезда с учетом скидки.
Также пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться приложением «СБПэй».