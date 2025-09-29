С 1 октября проезд в Челябинске станет дешевле на 9 рублей при оплате через СБП

«Внедрение NFC-табличек началось в мае. Буквально за месяц ими были оборудованы все автобусы МУП “СОД” и трамваи нашего города. Это удобный и безопасный для пассажиров формат, а предоставление скидки может стать дополнительным стимулом для перехода именно на безналичный расчет», — отметил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.