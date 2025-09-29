Юбилейный фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!» собрал 10 000 участников

В Ростове на базе Донского государственного технического университета прошел десятый, юбилейный, Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!». Мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию вуза.
В мероприятии приняли участие не только преподаватели, школьники и их родители, но и другие заинтересованные жители города. А среди посетителей были почетные гости — представители органов власти Ростовской области, образовательных организаций, музеев.
— В самом слове «ЭКОлогика» заключена важная и глубокая мысль — подход к образованию с экологической точки зрения. Учитывается организация учебного процесса и образовательные системы, то есть то, как выстраивается такая уникальная комфортная среда, которую принимают и родители, и студенты. Я высоко оцениваю уровень фестиваля и надеюсь, что все участники — школьники, абитуриенты, студенты — на этом форуме получают необходимую информацию и выбирают дальнейшую траекторию образованию, — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Ключевым событием фестиваля стал квест участников профильных классов в рамках федерального образовательного проекта «Наука в регионы», направленного на развитие кадрового потенциала в науке и технике среди школьников. Проект реализован Центром образовательных инноваций МФТИ совместно с Фондом развития Физтех-школ при поддержке Минобрнауки РФ и теперь действует в Ростовской области. Фестиваль представлял собой площадку профильного образования, включающую тематические секции и интерактивные зоны.
Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ.
— Десятый Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!» имеет огромное значение для всех школьников и студентов Ростовской области. Здесь также присутствуют участники из других регионов. Опыт фестиваля нужно масштабировать на всероссийский и даже на международный уровень. Здесь представлены самые лучшие и интересные проекты. Собрались те, кто изобретает и совершает научные открытия. Мы на пути технологического лидерства нашей страны, и будущее в ваших руках, — обратилась к молодежи депутат Государственной Думы Российской Федерации Лариса Тутова.
Программа фестиваля состояла из мастер-классов, квеста и инженерного марафона. Экскурсии завершались демонстрацией современных лабораторий и встречами с руководством факультетов ДГТУ. Интерактивная выставка представила структуру университета и ведущие вузы региона.