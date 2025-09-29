Юбилейный фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!» собрал 10 000 участников

— Десятый Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!» имеет огромное значение для всех школьников и студентов Ростовской области. Здесь также присутствуют участники из других регионов. Опыт фестиваля нужно масштабировать на всероссийский и даже на международный уровень. Здесь представлены самые лучшие и интересные проекты. Собрались те, кто изобретает и совершает научные открытия. Мы на пути технологического лидерства нашей страны, и будущее в ваших руках, — обратилась к молодежи депутат Государственной Думы Российской Федерации Лариса Тутова.