Скоростную электричку из Омска в Екатеринбург отменили

Скоростной поезд «Финист», который с декабря прошлого года связывал Омск и Екатеринбург, больше не будет ходить до нашего города. Теперь маршрут ограничен Тюменью.
Причины сокращения официально не называют, однако, как пишет тюменский «Деловой квартал» со ссылкой на железнодорожные каналы, поезд оказался невостребованным. Сыграли роль высокая цена билетов, неудачное расписание и выбранный подвижной состав.
Поездка тоже не радовала комфортом: кресла в вагонах не раскладывались, и семь часов до Тюмени или 12 часов до Екатеринбурга приходилось ехать в сидячем положении. Кроме того, поезд не мог разгоняться быстрее 100−120 км/ч, что нивелировало его технические возможности.
Как отмечают коллеги из Тюмени, на участке между Екатеринбургом и Тюменью спрос на «Финист» хоть и был, но небольшой, а вот от Тюмени до Омска поезда шли почти пустыми.
Напомним, в декабре 2024 года маршрут поезда удлинили на 600 километров — тогда он стал самым продолжительным в России, проводя в пути 12 часов.