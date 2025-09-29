Губернатор Нижегородской области прокомментировал разгром «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области прокомментировал разгром ФК «Пари НН» Спартаком. Видео с Глебом Никитиным опубликовали в группе ВКонтакте «РБ Спорт».
Как сообщил губернатор, он верит в тренера и не планирует его менять. В данный момент Глеб Никитин доволен двумя предыдущими матчами, а причиной поражения в этой игре считает различия в уровнях «Спартака» и «Пари НН».
Также Глеб Никитин рассказал и о смене гендиректора клуба: «У каждого человека свои личные решения, которые определяют его будущее».
Напомним, что «Пари НН» потерпели «сухое» поражение от «Спартака» на столичной Лукойл-арене в 10-м туре РПЛ — 0:3.
Ранее власти Нижегородской области решили выделить футбольному клубу «Пари Нижний Новгород» еще более 173 млн рублей.