Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Нижегородской области прокомментировал разгром «Пари НН»

«Мы верим в тренера, зачем его менять», — сообщил Глеб Никитин.

Источник: ФК "Пари Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области прокомментировал разгром ФК «Пари НН» Спартаком. Видео с Глебом Никитиным опубликовали в группе ВКонтакте «РБ Спорт».

Как сообщил губернатор, он верит в тренера и не планирует его менять. В данный момент Глеб Никитин доволен двумя предыдущими матчами, а причиной поражения в этой игре считает различия в уровнях «Спартака» и «Пари НН».

Также Глеб Никитин рассказал и о смене гендиректора клуба: «У каждого человека свои личные решения, которые определяют его будущее».

Напомним, что «Пари НН» потерпели «сухое» поражение от «Спартака» на столичной Лукойл-арене в 10-м туре РПЛ — 0:3.

Ранее власти Нижегородской области решили выделить футбольному клубу «Пари Нижний Новгород» еще более 173 млн рублей.