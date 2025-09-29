Из-за опасного явления в 11 районах Башкирии могут ввести режим ЧС

В 11 районах Башкирии может быть введен режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почв и гибелью посевов. Об этом со ссылкой на представителей Министерства сельского хозяйства республики сообщило издание «РБК Уфа» со ссылкой на ведомство.