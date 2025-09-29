Ричмонд
Из-за опасного явления в 11 районах Башкирии могут ввести режим ЧС

«РБК Уфа»: в 11 районах Башкирии могут ввести режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В 11 районах Башкирии может быть введен режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почв и гибелью посевов. Об этом со ссылкой на представителей Министерства сельского хозяйства республики сообщило издание «РБК Уфа» со ссылкой на ведомство.

В список пострадавших от обильных осадков вошли Чишминский, Благоварский, Илишевский, Иглинский, Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Калтасинский, Краснокамский, Татышлинский и Кигинский районы. Эти муниципалитеты расположены в центральной, северо-западной, северной и северо-восточной частях республики.

По оценке Минсельхоза Башкирии, продолжительные дожди в августе и начале сентября привели к гибели 8,5 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур. Предварительный ущерб оценивается более чем в 114 миллионов рублей.

