«Должен был выпить “уникальную” жижу из шампуня, кофе, кетчупа, слюны и парфюма». В Любанском районе подросток попал в больницу, проиграв в карты на опасное желание

Так, в Любанском районе подросток попал в больницу с отравлением после игры на желание в карты. Фигурантами разбирательства стали одногруппники одного из колледжей Любанского района. Молодые люди играли в карты на желание, и один из них, проиграв, должен был выпить «уникальную» жижу.