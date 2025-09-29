Ричмонд
«Должен был выпить “уникальную” жижу из шампуня, кофе, кетчупа, слюны и парфюма». В Любанском районе подросток попал в больницу, проиграв в карты на опасное желание

Под Любанью подросток попал в больницу, сыграв в карты на опасное желание.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете расследуют последствия опасного желания по карточному долгу, сообщили в управлении СК по Минской области.

Так, в Любанском районе подросток попал в больницу с отравлением после игры на желание в карты. Фигурантами разбирательства стали одногруппники одного из колледжей Любанского района. Молодые люди играли в карты на желание, и один из них, проиграв, должен был выпить «уникальную» жижу.

Картежники смешали для 17-летнего друга в одной емкости: кофе, кетчуп, шампунь, слюну и парфюм. Но уже после нескольких глотков подросток почувствовал резкое ухудшение самочувствия и обратился за помощью. Его госпитализировали с сильным отравлением. Жизнь подростка спасли врачи.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы действий участников и степень ответственности каждого.

