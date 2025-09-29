Кыргызстан пригласил Беларусь принять участие во Всемирных играх кочевников в 2026 году

Он обратил внимание на насыщенную повестку дня переговоров. «Кыргызская сторона полностью готова к совместной работе по всем направлениям — от экономики и промышленной кооперации до науки, культуры и региональных связей. Уверен, что у наших стран есть все необходимые предпосылки, чтобы вывести наши взаимоотношения на новые рубежи, — сказал Адылбек Касымалиев. — За последние годы мы фиксируем устойчивый рост взаимной торговли. Мы приступили к реализации совместной задачи довести товарооборот до $500 млн в течение ближайших лет. Договорились выйти на новые проекты. Кооперация в промышленности — одно из ключевых направлений. Хороший потенциал видим в совместной сборке и локализации продукции, обмене технологиями».