Кыргызстан пригласил Беларусь принять участие во Всемирных играх кочевников в 2026 году

Адылбек Касымалиев отметил, что сотрудничество в гуманитарной сфере между странами заметно оживилось. «С нетерпением ждем участия национальной делегации Республики Беларусь в шестых Всемирных играх кочевников, запланированных на сентябрь 2026 года. Это не только спортивное, но и культурное событие мирового масштаба, уникальная возможность показать силу традиций и современную динамику наших стран», — сказал Адылбек Касымалиев.
Яркими примерами культурно-гуманитарного сотрудничества стали Дни культуры Кыргызстана в Беларуси и выступление артистов на международном фестивале «Славянский базар в Витебске». «Нас искренне радует неизменный интерес белорусской аудитории к творчеству великого гуманиста, кыргызского и советского писателя Чингиза Айтматова. Его идеи о достоинстве человека и ответственности общества сегодня звучат особенно актуально. Мы также придаем большое значение совместным мероприятиям в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Память о подвиге наших народов — прочный фундамент взаимного уважения и доверия», — уверен он.
Культурные узы подкрепляются сотрудничеством в образовании и науке. Кыргызстан заинтересован в увеличении числа своих студентов в вузах. Еще одно перспективное направление — туризм. Белорусам предлагают открыть для себя горы и озера Кыргызстана, маршруты для экотуризма и спортивного отдыха. «В свою очередь мы готовы продвигать белорусские туристические возможности», — отметил Адылбек Касымалиев.
Также он видит значительные резервы в межрегиональном сотрудничестве, расширении побратимских связей.
Адылбек Касымалиев поблагодарил белорусскую сторону за традиционное гостеприимство, превосходную организацию визита и отметил, что благодаря решимости и политической воле лидеров двух стран кыргызско-белорусское сотрудничество получило новый мощный импульс.
Он обратил внимание на насыщенную повестку дня переговоров. «Кыргызская сторона полностью готова к совместной работе по всем направлениям — от экономики и промышленной кооперации до науки, культуры и региональных связей. Уверен, что у наших стран есть все необходимые предпосылки, чтобы вывести наши взаимоотношения на новые рубежи, — сказал Адылбек Касымалиев. — За последние годы мы фиксируем устойчивый рост взаимной торговли. Мы приступили к реализации совместной задачи довести товарооборот до $500 млн в течение ближайших лет. Договорились выйти на новые проекты. Кооперация в промышленности — одно из ключевых направлений. Хороший потенциал видим в совместной сборке и локализации продукции, обмене технологиями».