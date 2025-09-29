ГАИ Беларуси назвала три случая, когда на велосипеде и самокате можно не спешиваться на переходе

Представитель ГАИ обратил внимание, что есть еще два случае, при которых можно проезжать, не спешиваясь. Александр Занимон заметил: речь идет про случай, велодорожка, по которой передвигаются велосипедисты и водители средств персональной мобильности, организована за счет проезжей части дороги. Он уточнил, что фактически пересечение проезжей части будет происходить в границах перекрестка.