ГАИ Беларуси назвала три случая, когда на велосипеде и самокате можно не спешиваться на переходе

ГАИ Беларуси сказала, когда на велосипеде и самокате можно не спешиваться.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ Беларуси сказала, когда на велосипеде и самокате можно не спешиваться. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон.

— В том случае, когда установлен велосветофор, ни водителям велосипеда, ни водителям средств персональной мобильности можно не спешиваться при пересечении проезжей части дороги, — уточнил представитель Госавтоинспекции.

По словам Занимона, велосветофор дает разделение потоков транспортных средств. Он пояснил: с одной стороны, предоставляется возможность движения велосипедисту или водителю средства персональной мобильности и одновременно запрет на движение водителю авто.

Представитель ГАИ обратил внимание, что есть еще два случае, при которых можно проезжать, не спешиваясь. Александр Занимон заметил: речь идет про случай, велодорожка, по которой передвигаются велосипедисты и водители средств персональной мобильности, организована за счет проезжей части дороги. Он уточнил, что фактически пересечение проезжей части будет происходить в границах перекрестка.

— И третье исключение для тех случаев, когда велопереезд и пересечение с проезжей частью расположены достаточно близко, — подчеркнул заместитель начальника главного управления ГАИ МВД.

Александра Занимон также пояснил:

— Но когда отсутствует какая-либо организация дорожного движения, отсутствует соответствующая разметка, отсутствует пешеходный переход, отсутствует велопереезд, в таких случаях возможно не спешиваться для водителя велосипеда и для водителя средств персональной мобильности, но важно усвоить — в этом случае он не имеет преимущества перед транспортными средствами и должен уступить дорогу.

Подобное, уточнил представитель ГАИ, характерно для мелких населенных пунктов.

Тем временем необычная дорожная разметка появилась под Минском.

Ранее мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года: подорожает коммуналка и питание в школах, изменения в ЕРИП, оформлении автостраховки и ценах ритуальных услуг, отмена льготы на электрички.

Кстати, мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.