ГАИ Беларуси назвала три случая, когда на велосипеде и самокате можно не спешиваться на переходе

ГАИ Беларуси сказала, когда на велосипеде и самокате можно не спешиваться. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон.
— В том случае, когда установлен велосветофор, ни водителям велосипеда, ни водителям средств персональной мобильности можно не спешиваться при пересечении проезжей части дороги, — уточнил представитель Госавтоинспекции.
По словам Занимона, велосветофор дает разделение потоков транспортных средств. Он пояснил: с одной стороны, предоставляется возможность движения велосипедисту или водителю средства персональной мобильности и одновременно запрет на движение водителю авто.
Представитель ГАИ обратил внимание, что есть еще два случае, при которых можно проезжать, не спешиваясь. Александр Занимон заметил: речь идет про случай, велодорожка, по которой передвигаются велосипедисты и водители средств персональной мобильности, организована за счет проезжей части дороги. Он уточнил, что фактически пересечение проезжей части будет происходить в границах перекрестка.
— И третье исключение для тех случаев, когда велопереезд и пересечение с проезжей частью расположены достаточно близко, — подчеркнул заместитель начальника главного управления ГАИ МВД.
Александра Занимон также пояснил:
— Но когда отсутствует какая-либо организация дорожного движения, отсутствует соответствующая разметка, отсутствует пешеходный переход, отсутствует велопереезд, в таких случаях возможно не спешиваться для водителя велосипеда и для водителя средств персональной мобильности, но важно усвоить — в этом случае он не имеет преимущества перед транспортными средствами и должен уступить дорогу.
Подобное, уточнил представитель ГАИ, характерно для мелких населенных пунктов.
