Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцы смогут бесплатно проверить сердце

1 октября традиционная акция пройдет в Мариинской больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге стартовала Неделя ответственного отношения к сердцу, приуроченная к Всемирному дню сердца. В течение этой недели жители города смогут бесплатно пройти кардиологическое обследование и получить консультации специалистов, рассказали в пресс-службе Смольного.

Уже 1 октября в Мариинской больнице пройдет традиционная акция «Трепетное сердце». Все желающие смогут сделать электрокардиограмму и проконсультироваться с кардиологом. При выявлении серьезных проблем пациентам предложат плановую госпитализацию для дальнейшего лечения.

— Это ключ к увеличению продолжительности жизни горожан. В рамках городского приоритета «Здоровье петербуржцев» мы планируем поднять этот показатель до 80 лет к 2030 году.

сказал Александр Беглов
губернатор

В тот же день, 1 октября, в Музее гигиены пройдут бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню пожилого человека. Посетителям расскажут о способах поддержания здоровья, а также можно будет измерить давление и оценить индекс массы тела. Акции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний также запланированы в торговых центрах «Жемчужная плаза» и «Питерлэнд».