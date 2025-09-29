Петербуржцы смогут бесплатно проверить сердце

В Петербурге стартовала Неделя ответственного отношения к сердцу, приуроченная к Всемирному дню сердца. В течение этой недели жители города смогут бесплатно пройти кардиологическое обследование и получить консультации специалистов, рассказали в пресс-службе Смольного.
Уже 1 октября в Мариинской больнице пройдет традиционная акция «Трепетное сердце». Все желающие смогут сделать электрокардиограмму и проконсультироваться с кардиологом. При выявлении серьезных проблем пациентам предложат плановую госпитализацию для дальнейшего лечения.
— Это ключ к увеличению продолжительности жизни горожан. В рамках городского приоритета «Здоровье петербуржцев» мы планируем поднять этот показатель до 80 лет к 2030 году.
В тот же день, 1 октября, в Музее гигиены пройдут бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню пожилого человека. Посетителям расскажут о способах поддержания здоровья, а также можно будет измерить давление и оценить индекс массы тела. Акции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний также запланированы в торговых центрах «Жемчужная плаза» и «Питерлэнд».