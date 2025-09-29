Деньги или льготы: пенсионеры могут сделать важный выбор до 1 октября

Пенсионерам-льготникам до 1 октября нужно сделать важный выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или заменить их денежной компенсацией. От этого решения будет зависеть поддержка от государства в 2026 году. Ключевой фактор здесь — личная выгода, которую стоит просчитать заранее.
Когда нужно определиться с формой социальных услуг?
Пенсионеры, у которых есть право на федеральные льготы и которым доступны меры социальной поддержки, до 1 октября могут выбрать одну из форм предоставления соцуслуг. Как сообщили в Социальном фонде России, всего на выбор предлагается два варианта.
1. Натуральная форма. В этом случае будут доступны различные товары и услуги: лекарства, медицинские изделия, путевки в санатории, бесплатный проезд в пригородных поездах, бесплатный транспорт к месту, где необходимо пройти лечение.
2. Денежная форма. При выборе этого варианта пенсионеру выплатят определенную сумма. Этот вариант подходит тем, кто не планирует пользоваться перечисленными выше услугами.
В СФР отметили, что большинству социальные услуги оформляют в натуральной форме. При этом пенсионеры могут сохранить часть услуг, а от других отказаться в пользу денежной компенсации. Например, можно оставить путевки в санатории, но не брать медикаменты. За это будет начислена ежемесячная выплата.
Как выбрать форму социальных услуг?
Для этого надо написать заявление в СФР. Доступно три способа:
через портал «Госуслуги»; через клиентскую службу социального фонда; в офисах МФЦ.
Вариант, который пенсионер выберет до 1 октября, начнет действовать со следующего года до тех пор, пока получатель соцуслуг не решит подать новое заявление.
«Если раньше оно уже подавалось, новое не требуется — набор будут выплачивать деньгами. До тех пор, пока человек не изменит решение», — сообщили в Социальном фонде РФ.
Сколько денег можно получить?
Если пенсионер предпочтет получить компенсацию всего пакета социальных услуг деньгами, то ему будут выплачивать 1 728,46 рубля ежемесячно. Каждый год эту сумму индексирует правительство в соответствии с темпами инфляции.
В том случае, если пенсионер отказывается от лекарств или лечебного питания, он будет каждый месяц получать выплату в 1 331,30 рубля. При отказе от бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, размер ежемесячной выплаты будет составлять 205,95 рубля в месяц.
Если пенсионеру не нужен бесплатный проезд на пригородных электричках и до санаториев, он будет получать 191,21 рубля ежемесячно.
Выгодно ли выбирать денежную компенсацию?
Решение, отказываться ли от набора услуг в пользу денежной компенсации, стоит принимать обдуманно. Перед этим нужно оценить траты на услуги, которые предоставляются бесплатно.
Если пенсионеру нужны определенные медикаменты из перечня жизненно необходимых, получать их по рецепту будет выгоднее. Лечение многих заболеваний требует значительных затрат, которые денежная компенсация не покроет.
То же самое касается выплат при отказе от бесплатных путевок в санаторий. За год накопится чуть более 2300 рублей — на поездку этой суммы, конечно, не хватит. Однако при выборе натуральной формы также нет гарантии, что вас отправят в санаторий.