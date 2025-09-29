Деньги или льготы: пенсионеры могут сделать важный выбор до 1 октября

В СФР отметили, что большинству социальные услуги оформляют в натуральной форме. При этом пенсионеры могут сохранить часть услуг, а от других отказаться в пользу денежной компенсации. Например, можно оставить путевки в санатории, но не брать медикаменты. За это будет начислена ежемесячная выплата.