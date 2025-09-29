Ричмонд
Хоценко сообщил о завершении модернизации транспортной системы

Это новый этап развития городской инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

В Омске успешно завершено внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при участии ПАО «Ростелеком» в период с 2023 по 2025 годы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул важность внедрения современных технологий в управление городским транспортом. Глава региона заявил, что благодаря внедрению интеллектуальной системы можно в режиме реального времени реагировать на дорожную ситуацию.

В ходе модернизации реализованы следующие решения:

  • модернизация 72 светофорных объектов с установкой современных систем адаптивного управления,
  • монтаж 148 радиолокационных детекторов и 2 видеодетекторов транспорта,
  • создание единого центра управления дорожным движением,
  • внедрение системы «зелёная волна» на улицах Булатова и Фрунзе,
  • разработка адаптивных алгоритмов регулирования движения.

Данные о транспортных потоках собираются в реальном времени. Далее специалисты центра мониторинга круглосуточно анализируют ситуацию. Проводится корректировка работы светофоров — в среднем один раз в 20 минут.

Этот проект успешно объединён с системой метеомониторинга, региональной навигационно-информационной системой.

Ранее мы сообщали, что подводя итоги недели, омский губернатор Виталий Хоценко рассказал, как продвигаются работы на стройке модульного бассейна. Спортивное сооружение возводят на территории бывшего стадиона «Сатурн» в Омске.

Хоценко отметил, что строители завершили монтаж свай для модульного бассейна. А сам спортивный комплекс возводится по федеральной программе. «Согласно контракту, работы на площадке должны завершиться уже в этом году», — сказал Виталий Хоценко.