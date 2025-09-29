Хоценко сообщил о завершении модернизации транспортной системы

В Омске успешно завершено внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при участии ПАО «Ростелеком» в период с 2023 по 2025 годы.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул важность внедрения современных технологий в управление городским транспортом. Глава региона заявил, что благодаря внедрению интеллектуальной системы можно в режиме реального времени реагировать на дорожную ситуацию.
В ходе модернизации реализованы следующие решения:
- модернизация 72 светофорных объектов с установкой современных систем адаптивного управления,
- монтаж 148 радиолокационных детекторов и 2 видеодетекторов транспорта,
- создание единого центра управления дорожным движением,
- внедрение системы «зелёная волна» на улицах Булатова и Фрунзе,
- разработка адаптивных алгоритмов регулирования движения.
Данные о транспортных потоках собираются в реальном времени. Далее специалисты центра мониторинга круглосуточно анализируют ситуацию. Проводится корректировка работы светофоров — в среднем один раз в 20 минут.
Этот проект успешно объединён с системой метеомониторинга, региональной навигационно-информационной системой.
