Норильский аэропорт ожидает масштабная реконструкция

Аэропорт — это главное окно из Норильска на материк, в то же время, это ворота в Арктику. Сейчас возрастает интерес к арктическому региону, и наш аэропорт — это стратегический объект, который требует особого внимания. Начиная с 2015 года, в аэропорту были проведены мероприятия по ремонту взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок самолетов. В связи с исторически возрастающим пассажиропотоком было принято решение о комплексной модернизации всего аэропорта. Наш город Норильск, город трудовой доблести и славы, заслуживает этого, поэтому пассажирский терминал должен соответствовать модернизированной инфраструктуре аэропорта.