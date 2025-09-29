Норильский аэропорт ожидает масштабная реконструкция

В результате реконструкции появится единый комплекс, соответствующий всем современным нормативам и требованиям. Красивый, комфортный и безопасный, он станет настоящей визитной карточкой Норильска.
Аэропорт — это главное окно из Норильска на материк, в то же время, это ворота в Арктику. Сейчас возрастает интерес к арктическому региону, и наш аэропорт — это стратегический объект, который требует особого внимания. Начиная с 2015 года, в аэропорту были проведены мероприятия по ремонту взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок самолетов. В связи с исторически возрастающим пассажиропотоком было принято решение о комплексной модернизации всего аэропорта. Наш город Норильск, город трудовой доблести и славы, заслуживает этого, поэтому пассажирский терминал должен соответствовать модернизированной инфраструктуре аэропорта.
Очевидно, что в период проведения работ прервать воздушное сообщение нельзя, оно должно оставаться бесперебойным. Чтобы обеспечить ежедневный вылет и прилет пассажиров, будет построен комплекс временных блочно-модульных зданий: зал прилета, а также залы вылета пассажиров и длительного ожидания.
Между собой их соединят галереями. Зал прилета, в котором будет производиться выдача багажа, планируется построить и сдать в эксплуатацию уже в текущем году.
Строительство залов вылета и длительного ожидания пассажиров планируется завершить в конце первого квартала 2026 года. Все они будут комфортными, безопасными и удобными для пассажиров. При этом маршрутное расписание и маршрутная сеть останутся без изменений. Уже сейчас в Алыкеле установили большое количество плакатов и указателей: сотрудники воздушной гавани сделали все, чтобы полностью продумать путь пассажиров. Навигация максимально проста и удобна: пассажиры по телетрапу покидают самолет, проходят через внутренние помещения и садятся в автобус. Там прослушивают информационное сообщение о дальнейших действиях и прибывают прямо к новому теплому зданию выдачи багажа.
Отметим, что багаж уже будет ожидать своих хозяев: хронометраж специально отработан так, чтобы вещи прибывали в зал раньше пассажиров. В том случае, если пассажир намерен уехать из аэропорта на автобусе либо маршрутном такси, все остановки остались на прежних местах.
Администрация Норильска организовала новую зону парковки с правой стороны на въезде и еще одна стоянка будет находиться слева: таким образом, парковочных мест в аэропорту стало еще больше, чем было.