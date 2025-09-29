Жителей Башкирии предупредили о риске природных пожаров, несмотря на наступление холодов

Как отметил руководитель ведомства, республика имеет значительную протяженность с севера на юг — 550 километров, что обуславливает разнообразие погодных условий. На прошлой неделе в Башкирии было зарегистрировано 15 ландшафтных пожаров и 1 лесной, при этом в отдельных районах уже выпал снег.