Жителей Башкирии предупредили о риске природных пожаров, несмотря на наступление холодов

ГК ЧС: в Башкирии сохраняется риск природных пожаров, несмотря на холода.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов предупредил, что в регионе сохраняется риск возникновения природных пожаров, несмотря на похолодание.

Как отметил руководитель ведомства, республика имеет значительную протяженность с севера на юг — 550 километров, что обуславливает разнообразие погодных условий. На прошлой неделе в Башкирии было зарегистрировано 15 ландшафтных пожаров и 1 лесной, при этом в отдельных районах уже выпал снег.

Для мониторинга лесопожарной обстановки используется современная система «Лесохранитель», которая помогает оперативно выявлять и локализовывать возгорания.

