Омичи в Ленинском округе возмутились из-за отсутствия горячей воды и отопления

«…когда в домах на 6-й Чередовой появятся горячая вода и отопление? На улице установилась уже минусовая погода, в квартирах невозможно находиться. Теплотрасса обвалилась еще в мае этого года, но ремонт нужно было начинать именно в сентябре и издеваться над людьми», — написал он.