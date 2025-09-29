Омичи в Ленинском округе возмутились из-за отсутствия горячей воды и отопления

В паблике соцсети «ВКонтакте» «Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП» в понедельник, 29 сентября, вышла анонимная жалоба, адресованная напрямую администрации Ленинского округа. Пользователь сети выразил негодование из-за коммунальных проблем на улице 6-й Чередовой.
«…когда в домах на 6-й Чередовой появятся горячая вода и отопление? На улице установилась уже минусовая погода, в квартирах невозможно находиться. Теплотрасса обвалилась еще в мае этого года, но ремонт нужно было начинать именно в сентябре и издеваться над людьми», — написал он.
Интересно, что в комментариях здесь же участники паблика написали свои собственные жалобы с другими адресами. Причем совсем на других концах города и в одном сельском районе.
«Когда включат отопление в АШИ № 17 на Энергетиков 64? Школа для детей с ОВЗ и инвалидов. Дубак неимоверный. Где совесть?», — высказалась Ольга Сеньковой.
Еще три жалобы об отоплении и горячей воды касались улицы Грозненской, дома на бульваре Архитекторов, ⅜ в Омске и поселка Иртышский.
«КП Омск» 29 сентября уже писала, что в Амурском поселке в воскресенье пропадали свет, тепло и горячая вода.