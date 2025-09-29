В удмуртской деревне Старые Быги открылась модельная библиотека

В учреждении разместили компьютеры, оборудовали зону с технологиями виртуальной реальности и даже профессиональную кабинку для звукозаписи. Для проведения мероприятий предназначен конференц-зал, а для досуга организованы зоны с интерактивной песочницей и настольными играми. Книжный фонд насчитывает более 5 тыс. изданий, из них 1533 книги — новые, подобранные для читателей всех возрастов.