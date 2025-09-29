В удмуртской деревне Старые Быги открылась модельная библиотека

Модельная библиотека, модернизированная по национальному проекту «Семья», начала работать в деревне Старые Быги Удмуртской области. Об этом сообщили в администрации Шарканского района.
В учреждении разместили компьютеры, оборудовали зону с технологиями виртуальной реальности и даже профессиональную кабинку для звукозаписи. Для проведения мероприятий предназначен конференц-зал, а для досуга организованы зоны с интерактивной песочницей и настольными играми. Книжный фонд насчитывает более 5 тыс. изданий, из них 1533 книги — новые, подобранные для читателей всех возрастов.
При создании комфортной среды организаторы продумали потребности каждой категории посетителей. Например, для семей с детьми оборудован специальный уголок с развивающим ковриком. Узнать о предстоящих мероприятиях и проектах можно с помощью современной сенсорной панели. Оригинальность новому пространству придает и дизайн, воплощающий образ птицы — символа культурного наследия финно-угорских народов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.