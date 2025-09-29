Ричмонд
Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости.

«Исковое заявление зарегистрировано», — сказано в материалах.

Ранее иск Трещева зарегистрировал Савеловский суд Москвы, пока он оставлен без движения.

Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой*». Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы «на свой счёт».

По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.

* Катерина Гордеева признана иноагентом в России