Виталий Хоценко сообщил о внедрении в Омске интеллектуальной транспортной системы

О завершении масштабной работы сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Как пояснил глава региона, современные технологии позволят оперативно управлять дорожной ситуацией и сократить время в пути для автомобилистов. «Интеллектуальная транспортная система позволяет в режиме реального времени реагировать на дорожную ситуацию, обеспечивать комфорт и безопасность движения, снижать время в пути. Это шаг вперед в развитии городской среды», — отметил губернатор. Частью ИТС стали 72 модернизированных светофорных объекта. На перекрестках и регулируемых пешеходных переходах появились современные элементы адаптивного управления, 148 радиолокационных и 2 видеодетектора транспорта. Данные о ситуации на дорогах поступают в единый центр, специалисты работают круглосуточно и при необходимости корректируют работу светофоров. Среднее время внесения изменений составляет всего около 20 минут. Внедрение ИТС позволило организовать автомобильное движение по принципу «зеленой волны» на улицах Булатова и Фрунзе, повысив пропускную способность дорог. Внедрены и тестируются адаптивные алгоритмы регулирования, которые автоматически подстраиваются под интенсивность движения, создан Региональный Центр организации дорожного движения, объединивший все цифровые решения в сфере транспорта. Кроме того, ИТС интегрирована с системами метеомониторинга, службой содержания дорог и региональной навигационно-информационной системой. Это позволяет управлять дорожной инфраструктурой комплексно и эффективно.