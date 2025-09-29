В Санкт-Петербурге прошел интенсив по обществознанию для школьников

Интенсив по обществознанию для учеников 8−11-х классов проходил 25−30 августа в Академии талантов Санкт-Петербурга по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
«На мой взгляд, интенсив прошел плодотворно. Акцент педагогами был сделан на практической составляющей: мы предложили ребятам несколько заданий разных типов, в особенности заданий на анализ текста, основанного на различных источниках. Участники порадовали откликом и активным погружением в дискуссию, дети высказывали интересные идеи на устном туре», — подчеркнул педагог допобразования Академии, кандидат исторических наук Игорь Гайворонский.
Осенью в Академии талантов планируют провести еще две смены по этому предмету, каждый из участников сможет выбрать формат интенсива себе по душе. Школьники Санкт-Петербурга ежегодно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников и являются победителями и призерами заключительного этапа олимпиады по обществознанию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.