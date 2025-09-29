В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Также повторно перекрыт Крымский мост.
В 8 утра в понедельник рейд уже временно перекрывали. Причины ограничений, при этом, не сообщались. Спустя 40 минут морской транспорт продолжил движение.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.