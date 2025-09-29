Ричмонд
Лидию Новосельцеву избрали председателем городской думы Ростова-на-Дону

Депутаты проголосовали за кандидатуры на пост председателя городской думы Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 сентября, в Ростове-на-Дону избрали председателя городской думы. Итоги стали известны по итогам голосования депутатов донской столицы.

Большинством голосов поддержали Лидию Новосельцеву (партия «Единая Россия»). Ранее избранный кандидат работала в думах Новочеркасска и Ростова-на-Дону, а также в Законодательном собрании области. Является координатором партийного проекта «Старшее поколение» в регионе.

Напомним, на прошедших в сентябре выборах кандидаты от «Единой России» получили 78% депутатских мандатов, 161 из 205. Возглавил регион член Высшего совета партии Юрий Слюсарь.

