Лидию Новосельцеву избрали председателем городской думы Ростова-на-Дону

Сегодня, 29 сентября, в Ростове-на-Дону избрали председателя городской думы. Итоги стали известны по итогам голосования депутатов донской столицы.
Большинством голосов поддержали Лидию Новосельцеву (партия «Единая Россия»). Ранее избранный кандидат работала в думах Новочеркасска и Ростова-на-Дону, а также в Законодательном собрании области. Является координатором партийного проекта «Старшее поколение» в регионе.
Напомним, на прошедших в сентябре выборах кандидаты от «Единой России» получили 78% депутатских мандатов, 161 из 205. Возглавил регион член Высшего совета партии Юрий Слюсарь.
