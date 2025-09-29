Ричмонд
Нижегородцы смогут сдать электронику на переработку 5 октября

Акция пройдет на пяти площадках.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижнего Новгорода смогут бесплатно сдать старую технику на переработку в ходе экологической акции «Электронный сбор», которая состоится 5 октября. Мероприятие пройдет одновременно на пяти площадках города с 13:00 до 15:00.

Принять участие в акции можно будет на парковках торговых центров «Седьмое небо», «Небо» и «Жар-птица», а также у центрального входа в Автозаводский парк и около администрации Сормовского района. Организаторы принимают неработающие мобильные телефоны, компьютерную технику, бытовые приборы, провода, кухонную утварь и другие электронные устройства.

— Переработка позволяет вернуть в производство ценные материалы и предотвратить попадание опасных отходов в окружающую среду, — пояснили организаторы из проекта «Нижний Новгород — экологическая столица».

Акция проводится в городе уже в 15-й раз. За все время ее существования нижегородцы собрали и отправили на переработку более 35 тонн электронных отходов. Дополнительную информацию о мероприятии можно найти в социальных сетях организаторов.